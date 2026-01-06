【一番くじ ホロライブ ～Villain Style～】 1月13日11時より販売開始 価格：1回850円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ホロライブ ～Villain Style～」を一番くじONLINEにて1月13日11時より開始する。価格は1回850円。 本商品はカバーが運営するVTuber事務所「ホロライブプロダクション」のタレントをモチ