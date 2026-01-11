中国が日本への輸出規制を強化し、レアアースの調達に懸念が高まる中、片山財務相が出席するG7（先進7カ国）の財務相らの会合が日本時間12日夜に始まり、重要鉱物の安定供給などを協議します。片山財務相はアメリカ・ワシントンを訪問し、重要鉱物について話し合うG7の財務相らによる会合に出席します。日本時間12日夜に始まった会合では、中国が独占的なシェアを持つレアアースを巡り、中国に依存しない供給網の構築などについて