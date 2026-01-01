¥¿¥¤ÆîÉô¤Î11¤«½ê¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÁê¼¡¤¤¤ÇÇúÈ¯¤¬¤¢¤ê¡¢¥¿¥¤Åö¶É¤ÏÈ¿À¯ÉÜÉðÁõÀªÎÏ¤Ë¤è¤ë¡ÈÆ±»þÂ¿È¯Åª¤ÊÇúÃÆ¥Æ¥í¡É¤È¤ß¤Æ¡¢ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤È¤Î¹ñ¶­¤Ë¶á¤¤¥¿¥¤ÆîÉô¤Î¥Ê¥é¥Æ¥£¥ï¡¼¥È¤Ê¤É3¤Ä¤Î¸©¤Ç¡¢11Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ11¤«½ê¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÇúÈ¯¤¬µ¯¤­¤Þ¤·¤¿¡£°ìÏ¢¤ÎÇúÈ¯¤Ç¡¢Ì±´Ö¿Í¤È·Ù»¡´±¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ4¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤Åö¶É¤Ï¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÎÁªµó¤Ë´ØÏ¢