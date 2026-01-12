HANAのメンバー、NAOKO＆KOHARUの「祝20歳動画」が公開された。美しい振り袖に身を包み、あらたな魅力を見せつけるふたりだが、やはり持ち味は隠せない。動画を彩る、HANA「My Body」をベースにしたオリジナル音源にも注目だ。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■NAOKO、優美な舞い（ダンス）を披露 NAOKOの振り袖は、シックな黒。佇まいはおしとやか。しかし同時に、艶やかで色っぽいというのがNAOKOなら