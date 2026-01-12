■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）1/8、NYダウ＋270ドル高、49,266ドル2）1/9、NYダウ＋237ドル高、49,504ドル【こちらも】衆院解散報道で円急落・株先物急伸市場は政権安定化に期待●2．米国株：トランプ「相互関税」の最高裁判決は1/14以降に持ち越し1）トランプ「相互関税」、米国最高裁による違憲判決がでるか、注目・最高裁は「相互関税」の判断を1/9に示さず、1/14以降に持ち越した。一審・二審とも「大統