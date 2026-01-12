くじ引きの結果、ベッキーが“ギリギリ勝っている”と思う女性タレントを明かす羽目に。覚悟を決めた表情で実名告白した。【映像】ベッキーが“ギリ勝ってる”と思う女性タレント12日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）』#2が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想