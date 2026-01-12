中国外交部報道官は1月12日、カナダのマーク・カーニー首相が国務院の李強総理の招きに応じて、14日から17日まで中国を公式訪問すると発表しました。外交部の毛寧報道官は同日の定例記者会見で同件について、「カーニー首相の訪中は、カナダ首相の8年ぶりの訪中であり、中国側は非常に重視している。習近平国家主席はカーニー首相と会談し、中国とカナダ関係を一層改善して発展させるために、新たな戦略的指針を示す」と述べた上で