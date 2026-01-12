東京・大田区のマンションで、会社社長の河嶋明宏さん（44）が刃物で刺されて殺害された事件。逮捕された部下の山中正裕容疑者（45）が逮捕前の任意の調べに「理由も言われずに、これまで1.5か月分だったボーナスを1か月分に下げられた」と話していたことが捜査関係者への取材でわかりました。自宅の家宅捜索では去年12月に支給されたボーナスの明細が見つかっていて、給料のおよそ1か月分相当だったということです。山中容疑者は