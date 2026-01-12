ピボット分析東京時間（23:02現在） ドル円 現値157.85高値158.20安値157.52 158.87ハイブレイク 158.54抵抗2 158.19抵抗1 157.86ピボット 157.51支持1 157.18支持2 156.83ローブレイク ユーロ円 現値184.55高値184.56安値183.67 185.74ハイブレイク 185.15抵抗2 184.85抵抗1 184.26ピボット 183.96支持1 183.37支持2 183.07ローブレイク