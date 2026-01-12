きょうの為替市場、ドル円は１５７円台後半での推移となっている。先週金曜日のＮＹ時間に、高市首相が衆院解散検討との報道が伝わり、為替市場は円安が強まった。選挙となれば、積極財政を前面に打ち出す可能性もあり、市場は円安シナリオを描いたのかもしれない。 ただ、ドル円は強い上値抵抗となっている１５８円を一時上回ったが、維持できていない。ドル安が優勢になっており、上値を抑えているようだ。米司法省がＦＲ