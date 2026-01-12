痛風とは、過剰なエネルギー摂取や運動不足などから発症する病気です。足の先が痛むような症状があり、誰しも発生する可能性がある生活習慣病のひとつです。 そのような痛風の症状の中に、痛風性関節炎があります。主に母趾や膝関節に発症しやすく、早期に発見しなければ強い痛みが伴います。 早期発見のためには、症状や原因をしっかりと把握することが大切です。そこで本記事では、痛風性関節を解説します。 ※この記事