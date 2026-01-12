大相撲の伊勢ケ浜部屋後援会は１２日、公式インスタグラムを更新。「本日、成人を迎えられた皆さま、誠におめでとうございます。伊勢ヶ濱部屋でも成人を迎えた５名のみんなと部屋でお祝いをしました！」と記し、ハッシュタグをつけて鈴ノ富士、絢ノ富士、幸乃富士、宮富士、駒ノ富士の名を記して祝福した。写真では元横綱照ノ富士の伊勢ケ浜親方とドルジハンド夫人を中心に、５人の力士がお祝いのケーキを手にして取り囲んだ。