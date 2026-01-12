三重県津市の養鶏場で鳥インフルエンザが疑われる事例が確認されました。 三重県によりますと、12日午前8時半ごろ、津市の養鶏場から飼育しているニワトリの死ぬ数が増加した旨の通報がありました。 この養鶏場では6羽のニワトリがまとまって死んでいるのが見つかり、その後県が死んだニワトリ6羽、生きているニワトリ4羽の簡易検査を行ったところ、死んだニワトリ6羽、生きているニワトリ2羽が陽性でした。 これを受