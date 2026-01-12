Ken Yokoyamaの新曲「The Ballad」が、TVアニメ『ゴールデンカムイ』最終章のエンディングテーマに起用されることが発表となった。Ken Yokoyamaとしては、キャリア初のタイアップ楽曲にして初の日本語詞での歌唱となる。『ゴールデンカムイ』は、『週刊ヤングジャンプ』に連載された野田サトルの同名漫画が原作のTVアニメだ。原作コミックスシリーズは累計3,000万部を突破。埋蔵金を巡るアクションとサスペンスを軸に、狩猟、グル