トヨタ自動車の旗＝愛知県豊田市【ブリュッセル共同】ドイツ自動車大手フォルクスワーゲン（VW）は12日、2025年のグループ世界販売台数が前年比0.5％減の898万3900台だったと発表した。トヨタ自動車は25年11月までの累計でグループ世界販売が1032万台で、トヨタの6年連続首位が決まった。VWの主要市場である中国では、中国メーカーなどとの競争激化が響き、8.0％減の約269万台だった。北米市場でも、トランプ米政権による関税