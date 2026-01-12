バンダイは、2026年2月1日より放送開始するプリキュアシリーズ第23弾『名探偵プリキュア!』より「タッチで学んで♪謎解きレッスン！ プリキットブック」(9,900円)を1月31日に発売する。1月31日発売「タッチで学んで♪謎解きレッスン！ プリキットブック」(9,900円)「タッチで学んで♪謎解きレッスン！ プリキットブック」は、名探偵プリキュアが使用する、全14ページの本とタッチペンのセット。付属のタッチペンで本をタッチすると