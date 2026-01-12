バンダイは、2026年2月1日より放送開始するプリキュアシリーズ第23弾『名探偵プリキュア!』より「おでかけしよ♪お世話して、かわいがって♥おしゃべりポチタン」(6,930円)を1月31日に発売する。1月31日発売「おでかけしよ♪お世話して、かわいがって♥おしゃべりポチタン」(6,930円)「おでかけしよ♪お世話して、かわいがって♥おしゃべりポチタン」は、キュアアンサーとキュアミスティックのおとも妖精「ポチたん