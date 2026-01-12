三重県津市の養鶏場でニワトリ6羽が死んでいるのが見つかり、県は高病原性鳥インフルエンザの疑いがあると発表しました。感染が確認されれば、東海3県では今シーズン初めてとなります。三重県によりますと、12日午前8時半ごろ、津市内の養鶏場から「いつもより鳥が多く死んでいる」と通報があり、簡易検査の結果、死んだニワトリ6羽を含む10羽のうち、8羽に鳥インフルエンザの陽性が確認されました。現在、遺伝子検査