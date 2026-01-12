お嫁さん、ちょっと圧が強いな…。初孫を武器に義母からお金を巻き上げようとしているとしか思えない。夫が止めてるにも関わらず、それにも屈せず「買ってください！」と一言。ちょっとお義母さんが可哀想な気がしますよね。でもこのお嫁さん、やっぱりまだまだ義母を追い詰めていくのです。＞＞【まんが】息子の奥さんのおねだり攻撃が止まらない(ウーマンエキサイト編集部)