【ブリュッセル共同】ドイツ自動車大手フォルクスワーゲン（VW）は12日、2025年のグループ世界販売台数が前年比0.5％減の898万3900台だったと発表した。トヨタ自動車の25年11月までの販売台数を下回り、トヨタが6年連続世界首位となった。