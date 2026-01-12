バンダイは、2026年2月1日より放送開始するプリキュアシリーズ第23弾『名探偵プリキュア!』より「くるっと変身! ジュエルキュアウォッチ」(5,390円)、「くるっと変身！ジュエルキュアウォッチ スペシャルセット」(6,490円)を1月31日に発売する。○「くるっと変身! ジュエルキュアウォッチ」1月31日発売「くるっと変身! ジュエルキュアウォッチ」(5,390円)「くるっと変身! ジュエルキュアウォッチ」は、名探偵プリキュアが使用する