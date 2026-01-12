１２日、ガイトナー氏（左）と握手を交わす何立峰氏。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京1月12日】中国の何立峰（か・りつほう）共産党中央政治局委員・国務院副総理は12日、元米財務長官で現在は大手投資会社ウォーバーグ・ピンカスの社長を務めるガイトナー氏と北京の人民大会堂で会談した。