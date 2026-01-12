◆全国高校サッカー選手権決勝神村学園（鹿児島）３―０鹿島学園（茨城）（１２日・ＭＵＦＧ国立）初優勝を目指した鹿島学園は、神村学園に０―３で敗れ、県勢４５大会ぶりの優勝にあと一歩届かなかった。前半に２失点し、２点を追う後半は立ち上がりから猛攻を続け、後半７分には右ＣＫの流れからＦＷ内海心太郎（２年）が右足シュートを放つもポストにはじかれ、同１１分には右ＦＫからＦＷ渡部隼翔（３年）がフリーでヘデ