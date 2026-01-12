ロシアによるウクライナ侵攻開始からの日数が、第2次世界大戦の独ソ戦の日数を超えました。ゼレンスキー大統領は、ロシアについて「20世紀に起きた最悪の出来事のほとんどを再現した」と非難しました。ロシアによるウクライナ侵攻開始からの日数が12日、第2次世界大戦でソ連がナチス・ドイツと戦った「独ソ戦」の日数、1418日間を超えました。ゼレンスキー大統領は11日、ビデオ演説でロシアによる侵攻が独ソ戦の日数に並んだことに
