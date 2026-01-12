オリックスの麦谷祐介外野手が１２日、自身のインスタグラムを更新。「紅さんの結婚に出席させていただきましたこれからも末長くお幸せに＾＿＾」と記し、チームの先輩で紅林弘太郎内野手の結婚披露宴の写真を投稿した。高砂の新郎新婦の後ろにはオリックスナインがズラリと並んで祝福。麦谷はハッシュタグをつけて「＃紅さんのスピーチに感動」「＃めっちゃ感動した」などと挙式での様子を報告したが、紅林本人から「ありが