伊勢原警察署（資料写真）１２日午後１時３０分ごろ、神奈川県伊勢原市大山の大山山道付近で、横浜市旭区在住の会社役員の男性（７２）が登山中に転倒し、病院に搬送されたが、間もなく死亡が確認された。伊勢原署によると、男性は家族と登山に出かけていた。