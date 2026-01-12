メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県の白川郷で、冬の風物詩、合掌造り集落のライトアップが始まりました。 日が暮れた午後5時半。世界遺産の合掌集落に108基のライトが灯されると、雪景色の中に百年以上の歴史を持つ合掌家屋が浮かび上がりました。 この週末の寒気の影響でかやぶき屋根にも多くの雪が降り積もり、闇夜に光と影が織り成す幻想的な風景が広がりました。 初日の12日は、約4000人の観光客が訪れ、雪と光