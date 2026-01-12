メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県尾鷲市で、江戸時代に盛んだったクジラ漁を伝える祭り、「ハラソ祭り」が行われました。 尾鷲市梶賀町で行われた「ハラソ祭り」は、クジラを供養し豊漁を祈る祭りとされています。 「ハラソ」という言葉は、もりでクジラを突く役を指す「羽刺」が、なまったものといわれています。 色とりどりの大漁旗で飾り付けられた櫓こぎ船に、おしろいと口紅で化粧した男たちが乗り込み、「ハ