楽天・宗山塁内野手（22）が、杉谷拳士氏（34）のYouTube「熱スギヤch」に出演。東北のファンへの感謝の思いを明かした。1年目シーズンは1軍で“完走”。122試合に出場し、打率・260、3本塁打の記録を残した。宗山は「楽天ファンの人の温かさが凄い。他球場がどうとかそこまで分からないですけど、仙台の球場だったり、東北のファンの方々の見守ってくれている感じは他と違う」と振り返った。この言葉に杉谷氏も同意。日本