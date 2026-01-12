１２日午前１１時５０分頃、新潟市西区寺尾上の男性（８９）方から出火、木造２階建て住宅が全焼した。焼け跡からは性別不明の２人の遺体が見つかった。新潟西署の発表によると、男性は妻（８３）と２人暮らし。出火後は２人と連絡が取れていないという。同署が遺体の身元や出火原因を調べている。現場はＪＲ寺尾駅近くの線路沿い。火災の影響で越後線内野―新潟間の上下線１４本が運休、２本が遅延した。