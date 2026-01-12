１２日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、高市首相（自民党総裁）が今月２３日の召集が予定される通常国会の冒頭で衆院を解散する検討に入ったことを報じた。２月上中旬に衆院選が実施される公算が大きくなった今回の動きについて、キャスターの大越健介氏は冒頭、「衆議院の解散、総選挙への流れが一気に加速しています。高市総理は今月２３日に招集される通常国会の冒頭で衆議院を解散