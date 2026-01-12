春の高校バレーで大分県代表の東九州龍谷は10日、準決勝に臨み強豪の大阪代表・金蘭会と対戦。惜しくも敗れましたがフルセットの激闘となりました。 女子の県代表、東九州龍谷。準決勝の相手は今年度のインターハイ優勝チーム大阪代表の金蘭会です。 東龍は第1セットから2年生エースで世代ナンバーワンアタッカーの呼び声高い忠願寺が躍動。鋭いスパイクを決めて流れを引き寄せます。最後は