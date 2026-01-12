宇佐市役所でのパブリックビューイング 県勢初の快挙です。全日本高校女子サッカー選手権大会の決勝が11日行われ、県代表の柳ヶ浦が見事、全国の頂点に立ちました。 6大会連続10回目の出場で初めて決勝まで上りつめた柳ヶ浦。相手は、過去3回の優勝を誇る鹿児島の神村学園です。 宇佐市役所ではパブリックビューイングが行われ、生徒や市民など約150人が声援を送ります。 試合は、前半32分。ゴー