1月12日、国立代々木競技場第一体育館で『第101回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会』男子決勝が行われ、アルバルク東京が72－64でシーホース三河を下し、14大会ぶり3度目の優勝を果たした。 チーム最多の36分出場し、10得点21リバウンドとチームの丁度半分にあたるリバウンドを掴み取ったライアン・ロシターがMVPを受賞。試合後の会見では「MVPを受賞できたのは光栄」と