マンチェスター・ユナイテッドの今季の試合数は1914-15シーズン以降で最少となるようだ。英『BBC』が伝えている。11日に行われたFA杯3回戦でマンチェスター・Uはブライトンと対戦。前半12分にブライトンに先制を許すと、後半19分に追加点を献上してしまう。40分にFWベンヤミン・シェシュコの得点で1点差に詰め寄るも、45分にMFシェイ・レイシーが退場となって万事休す。1-2の敗戦を喫し、FA杯初戦敗退が決まった。カラバオ杯