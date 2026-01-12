第１０４回全国高校サッカー選手権決勝（１２日、ＭＵＦＧ国立）、鹿島学園（茨城）が、神村学園（鹿児島）に０―３で敗れて初制覇を逃した。２０２５年シーズンにおけるＪ１鹿島、Ｊ２水戸のリーグ制覇など?茨城旋風?に続くことができず、鹿島学園イレブンにとっては悔しい結果となった中、タイからの留学生ＧＫプムラピー・スリブンヤコ（２年）が３失点とはいえ、好セーブを披露。１点をリードされた前半３０分には、相手Ｐ