タレントのほしのあき（48）が12日、自身のインスタグラムを更新し、自身が20歳の時の和服姿を披露した。ほしのはブルー系の振袖を着た写真を投稿し「成人を迎えられた皆様おめでとうございます色々な事にチャレンジして、素敵な経験を沢山してください」とつづった。さらに「わたしはこの頃は仕事は、まーったくなかったけど、オーディション受けたりバイトしたりしてたなぁ〜」と振り返った。また、「28〜29年前なんて