高市早苗首相が２３日に召集される予定の通常国会冒頭で、衆議院を解散して総選挙に踏み切るプランが浮上している。読売新聞が９日に「高市首相が衆院解散の検討を始めた」との記事は当初、与野党から「まさか…」と驚きの声が上がったが、現職の国会議員たちは選挙態勢に入った。通常国会の冒頭で高市首相が解散に踏み切った場合、総選挙の投開票日は２月８日か１５日になる見通しだといわれているが、どちらになるのか。