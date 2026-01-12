タレントの若槻千夏が１２日に、自身のＳＮＳを更新。成人の日に合わせた親子ショットを披露した。若槻は、自身のインスタグラムを更新。「娘が顔より大きな髪型で成人式を迎えたとしても隣で笑顔でいられる親に私もなります」とコメントし、赤い着物姿の若槻と、スーツ姿の父親の２ショットを披露。「＃成人の皆さんおめでとうございます」とハッシュタグを添えた。この投稿には、「写真おもろ！！」「優しそうなお父