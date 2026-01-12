１２日に投開票された前橋市長選で、既婚の男性職員と複数回ホテルに行っていた問題で辞職した前市長の小川晶氏（４３）が返り咲いた。当選確実の一報を受け、午後７時半頃に市内のホテルに姿を見せた小川氏は、支援者を前に神妙な面持ちで深々と頭を下げ、「自分の軽率な行動によって日本中を騒がせてしまった」と改めて謝罪した。選挙戦では「おわび行脚」を重ね、この日も本人の申し出で万歳はしなかった。「反省をしてし