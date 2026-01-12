高市総理が1月23日、通常国会冒頭で衆議院を解散するとの見方が広がっています。その高市総理は、就任後初めて地元・奈良へ「お国入り」。高市総理の「強気」を支えるものは何なのでしょうか。【画像で見る】石破内閣〜高市内閣の支持率の推移（JNN世論調査）世論調査では高支持率を維持高市総理、地元・奈良へ12日の正午ごろ、羽田空港に姿を見せた高市総理。向かった先は…。記者「高市総理の車列が奈良市内のホテルへと入って