1月12日に前橋市長選挙の投開票が行われ、前市長の小川晶氏（43）が2回目の当選を果たしました。ホテル密会問題で辞職した小川氏による市政の継続が決まりました。【写真で見る】時折涙を見せる場面も…再選を果たした小川晶氏の表情当選をうけ、小川氏は夜、支援者の前でコメントしました。時折声を詰まらせる場面もありました。全文公開でお伝えします。「全ては私の責任だと」「日本中を騒がせてしまった」ちょっとマイクが重た