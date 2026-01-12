當真あみさん、濱田龍臣さんが12日、映画『ラストマン-FIRST LOVE-』大ヒット御礼舞台挨拶に登壇しました。【写真を見る】【濱田龍臣】15年ぶり福山雅治の過去役オファーに「『事実は小説よりも奇なり』とはこういうこと」福山＆大泉洋のビデオメッセージでハプニング本作は、どんな事件も解決し終わらせることから“ラストマン”の異名を持つ全盲のFBI特別捜査官・皆実広見(福山雅治)と、孤高の刑事・護道心太朗(大泉洋)が、難