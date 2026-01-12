女性レーシングドライバーのＪｕｊｕこと野田樹潤（１９）が１２日、自身のインスタグラムを更新。「２０歳成人の日。両親をはじめ皆さん、これまで見守ってくださりありがとうございました」などとつづり、振り袖姿の自身の写真や、両親との３ショットなどを投稿した。落ち着いて格式の高い深緑色に華やかで色とりどりの花柄や古典柄の振袖を着こなしたＪｕｊｕは「２０歳と言って何が大きく変わる訳ではありませんが、これか