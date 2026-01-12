明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★☆☆☆☆口をすべらせた事が、友人の怒りを買いそう。特に人のプライバシーに関わる話はやめましょう。自分に非がある場合は、素直に謝った方がよい。B型の運勢……★★★★★外食にツキがあります。少し奮発して、美味しい物を食べに行きましょう。特に芸能人がプロデュースするお店に行くと、ラッキーな事があ