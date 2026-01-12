高市首相は13日、地元・奈良県で、韓国の李在明大統領と首脳会談を行います。11日に奈良に入った高市首相は、現地で銃撃され亡くなった安倍元首相の慰霊碑などを訪れました。首相に就任した後、初めて地元・奈良県に入った高市首相は、先祖の墓参りや自宅を訪れた後、安倍元首相の慰霊碑に献花しました。高市首相はSNSで、一連の訪問について、「総理就任を報告した」と投稿しました。13日は午後から韓国の李大統領との首脳会談を