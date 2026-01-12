エンゼルスの菊池雄星投手（34）が12日までに自身のSNSを更新。脳腫瘍のため2023年7月に28歳で亡くなった元阪神の外野手・横田慎太郎さんの生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」（監督秋山純）を、「一生忘れられない映画に出会った」と絶賛した。鑑賞のきっかけは同作の製作総指揮を務め、同名の原作本を出版した幻冬舎の見城徹社長と出会ったことだった。読書家の菊池にとって「伝説の人」だという見城氏から「この映画は