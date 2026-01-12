俳優の大竹しのぶさん（68）の主演舞台『ピアフ』が、11日に上演200回を達成しました。スペシャルカーテンコールが行われ、大竹さんと親交の深いゲストがサプライズで登壇しました。舞台は、フランスの伝説的なシャンソン歌手、エディット・ピアフの生涯を描いた名作。2011年に大竹さん主演で初演されました。今回が上演15周年の記念公演となっていて、11日の昼公演で上演200回を達成し、スペシャルカーテンコールが行われました。