日本代表の森保一監督（５７）が１２日、第１０４回全国高校サッカー選手権決勝（ＭＵＦＧ国立）を中継した日本テレビのスペシャルゲストを務め、現地観戦した。決勝は昨夏のインターハイ王者・神村学園（鹿児島）が、鹿島学園（茨城）に３―０で勝利。選手権初制覇を果たし、史上６校目の夏冬連覇。試合後、報道陣の取材に応じた森保監督は「素晴らしい試合だった。決勝の舞台では勝者と敗者が出てしまう。鹿島学園の選手の涙