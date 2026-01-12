大阪府の吉村洋文知事が１２日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、新成人へメッセージを送った。成人の日となった３連休最終日、各地で記念行事が開催された。吉村知事は、あべのハルカスで行われる新成人が１６３７段の階段を上る恒例イベント「第１２回ハルカスウォークハタチのＣｈａｌｌｅｎｇｅ！！」のスタート看板の写真とともに、「本日、成人式を迎えられる皆さん、おめでとうございます！成人になれば、自分の